شاهد.. كريمة يوجه اتهاما خطيرا لبرلماني على الهواء

27 فبراير 2018 - 11:31 ص

انفعل الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، علي النائب محمد سليم علي الهواء بسبب رغبة الأخير في إصدار مشروع قانون يسمح بإجراء التجارب الطبية علي المرضي.

وقال "كريمة" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم": "اللي أنت بتطالب بيه ده مخالف للشريعة والدستور، أنت وزملاؤك في مجلس النواب ترضوا انكم تبقوا محل تجارب للأدوية".

وأضاف "كريمة": انتوا كدة بتقتلوا الشعب المصري، وبتهينوا حريته وكرامته، انتوا عايشين في برج عالي، اتقوا الله في الشعب المصري، انتوا خليتوا أعضاءه عبارة عن إكسسوار تباع لأثرياء الخليج".

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