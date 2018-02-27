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دحلان لـ"أبومازن": اذهب إلى غزة لحل الأزمة الفلسطينية

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ابو مازن

دحلان

الازمة الفلسطنية

طالب محمد دحلان القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بالذهاب إلى غزة لحل الأزمة الفلسطينية.
 وأضاف  دحلان، في حوار لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN »، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن«الشعب الفلسطيني سيأكل أي أحد يحاول تفتيته، وأبو مازن عليه التقدم في خطوة التوحيد وسيجد الشعب ورائه، وسيحترم ترامب ونتنياهو».

وأوضح محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي أنه «لا يجب أن تستمر المناكفة بين أبومازن وحماس، وغيرهم من الحركات»، مؤكدًا أنه «لا يوجد أحد يجب بجانب سكان قطاع غزة فالسلطة قطعت الرواتب، وحماس تجمع الرسوم».

وأوضح دحلان أن الاحتلال الإسرائيلي سبب اضطراب الأوضاع في فلسطين، موضحًا أنه لا يجب تعليق كل كوارثنا على الاحتلال، والقيادة عليها صنع فرصة للنصر، والشعب الفلسطيني أعطى لقيادته انتفاضات، وتفويضًا للسلام.

وتابع أن الشعب الفلسطيني قام بواجبه، وجاهز ليعطي قيادته أكثر ليمكنه من ترجمة السلوك الفلسطيني إلى موقف سياسي، مشيرًا إلي أن القيادة الفلسطينية لم تحول تضحيات الشعب الفلسطيني إلى إنجازات.


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