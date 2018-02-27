  • الأربعاء 28 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر01:14 ص
بحث متقدم
أحمد موسى

هذه هي علاقة فتاة البي بي سي بمقتل "ريجيني"

سد النهضة

تعليق صادم من "أديب" بشأن أزمة سد النهضة

محمد حسني مبارك

معتز عبد الفتاح: هذه حقيقة وفاة "مبارك"

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية بشأن حواره مع "زبيدة"

أرشيفية

حقوقيون يرفضون التعليق على قضية «زبيدة».. هذا هو السبب

الجيش المصري (أرشيفية)

مصر تسبق إسرائيل في قائمة أقوى 10 جيوش بالمنطقة

النمنم يعلق علي اذاعة بي بي سي

وزير الثقافة السابق:«الإعلام الأجنبي بينافق ويطبل»

الإعلام الغربي (أرشيفية)

معارك مصر مع الإعلام الغربي.. من الفائز والمغلوب؟

سعد الدين ابراهيم

سعيد بزيارتي لإسرائيل وهي سباقة في الاحتفال بثورتنا

زبيدة

مؤسس«رصد» يفجر مفاجأة جديدة حول «زبيدة»

بالفيديو..

الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الجيش بثلاثية

#

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك

#

تشكيل الزمالك طلائع الجيش فى مباراة الليلة

#

جلال يعلن قائمة الزمالك امام طلائع الجيش

الجيش

المصريون

الزمالك

الدورى العام

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني للدوري الممتاز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 32 في المركز الحادي عشر.

وأحرز أهداف الفريق الأبيض كلا من محمود عبدالعزيز في الدقيقة 4 ومحمود علاء في الدقيقة 42 والكونغولي كاسونجو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ضغط من بداية المباراة من الزمالك ومحاولات ينتج عنها هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق محمود عبدالعزيز من تسديدة قوية من كرة ثابته يعجز بسام عن التصدي لها، يواصل الزمالك ضغطه ومحاولاته من الكرات العرضية من حازم ومعروف وسيطرة على مجريات المباراة ويهدد عبد العزيز مرمى بسام مرو أخرى بتسديه من كرة ثابتة تمر بجوار القائم بينما يفشل الطلائع في تشكيل خطورة على دفاعات الفريق الأبيض.

يهبط أداء الزمالك بعد مرور النصف الأول من الشوط الأول ويتبادل الطلائع السيطرة على الكرة والضغط في منتصف الملعب واستغلال سرعات نداي التي شكلت خطروة على علاء والونش، ويهدر كاسونجو فرصة إضافة الهدف الثاني بعد متابعة من رأسية الونش، ويجري طلائع الجيش أول التغييرات بنزول إسلام جمال بدلا من محمد رزق المصاب.

وينجح محمود علاء في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد عرضية النقاز وإرتباك من دفاع الطلائع.

وواصل الزمالك الضغط القوي، لينجح كاسونجو في إحراز الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر، جعلت الأول ينفرد بالمرمى، ويضعها في الشباك لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد للفريق الأبيض.

يدخل الفريقين الشوط الثاني بدون تغييرات، ويضغط الزمالك من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام واندفاع للطلائع ينتج عنه مساحات وانطلاقات للهجوم الأبيض لم يتسفيد منها، ويحصل تالا نداي على إنذار، وينقذ سطوحي مرماه من رأسية الونش من ركلة ركنية، ويجري الطلائع ثاني التغييرات بنزول أحمد الشيخ بدلا من محمد أشرف.

تعود الخطورة للزمالك من تسديدة محمود عبدالعزيز من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن ، تردت بهجمة سريعة للطلائع يحصل نداي على ركلة جزاء من عرقلة النقاز ويهدرها إسلام جمال بتسديده ضعيفه في يد الشناوي الذي ينقذها، ينشط الطلائع وينفرد إسلام جمال ويمرر لمؤمن إبراهيم الذي يسدد أعلى المرمى، ويهبط أداء الفريق الأبيض ويفقد السيطرة على مجريات اللعب وعشوائيه كبيرة وغياب دور عنتر وعماد فتحي ليختفي كاسونجو.

ينفرد تالا بالشناوي من تمريرة الشيخ ينجح حارس الزمالك في إنقاذها ببراعة، ويجري إيهاب جلال أول التغييرات بنزول محمد عبدالغني بدلا من محمود الونش المصاب، ومن هجمة مرتدة ينطلق كاسونجو ويسدد ينقذها بسام، ويجري الفريق الأبيض ثاني التغييرات بنزول أحمد أبوالفتوح بدلا من عنتر، ويجري الطلائع أخر التغييران بنزول عمرو المنوفي بدلا من مؤمن إبراهيم.

تمر الدقائق الأخيرة عشوائيه من الفريقين وانحصار اللعب وسط الملعب وتتعدد الأخطاء واعتماد الطلائع على سرعات نداي الذي يفشل في إستغلالها ويجري الزمالك آخر التغييرات بنزول محمد الشامي بدلا من كاسونجو لينتهي اللقاء بفوز مهم للزمالك بثلاثية نظيفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحركات الإسلامية نحو أفق ديني اجتماعي جديد

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

خريطة طريق لسوريا أم للنظام العالمي؟

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

قمة الإنسانية

عبد الرازق أحمد الشاعر

فيها حاجة حلوة!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
» احتجاز حالتي إصابة بـ"الملاريا" بأسوان
» "المسلماني" يفجر مفاجأة بشأن جمهورية "داعش" الثانية
» شاهد.. ماذا قال "أديب" عن فتوى "سيلفي الحج والعمرة"
» أول تعليق لأم«زبيدة» ردًا على ظهور ابنتها مع«أديب»
» اسبانيول يقهر ريال مدريد بهدف قاتل في "الليجا"
» «الأعلى للإعلام»: «بي بي سي» قد تواجه الحجب
» ماذا قالت شيرين بعد الحكم بحبسها 6 أشهر؟
» حشود شعبية هائلة بالعريش تتسابق على شراء الخضراوات
» صورة.. ماذا فعل «صلاح» بأطفال إسرائيل؟
» الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي