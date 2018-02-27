» الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 51 في المركز الثاني للدوري الممتاز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 32 في المركز الحادي عشر.

وأحرز أهداف الفريق الأبيض كلا من محمود عبدالعزيز في الدقيقة 4 ومحمود علاء في الدقيقة 42 والكونغولي كاسونجو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ضغط من بداية المباراة من الزمالك ومحاولات ينتج عنها هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق محمود عبدالعزيز من تسديدة قوية من كرة ثابته يعجز بسام عن التصدي لها، يواصل الزمالك ضغطه ومحاولاته من الكرات العرضية من حازم ومعروف وسيطرة على مجريات المباراة ويهدد عبد العزيز مرمى بسام مرو أخرى بتسديه من كرة ثابتة تمر بجوار القائم بينما يفشل الطلائع في تشكيل خطورة على دفاعات الفريق الأبيض.

يهبط أداء الزمالك بعد مرور النصف الأول من الشوط الأول ويتبادل الطلائع السيطرة على الكرة والضغط في منتصف الملعب واستغلال سرعات نداي التي شكلت خطروة على علاء والونش، ويهدر كاسونجو فرصة إضافة الهدف الثاني بعد متابعة من رأسية الونش، ويجري طلائع الجيش أول التغييرات بنزول إسلام جمال بدلا من محمد رزق المصاب.

وينجح محمود علاء في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد عرضية النقاز وإرتباك من دفاع الطلائع.

وواصل الزمالك الضغط القوي، لينجح كاسونجو في إحراز الهدف الثالث، بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر، جعلت الأول ينفرد بالمرمى، ويضعها في الشباك لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد للفريق الأبيض.

يدخل الفريقين الشوط الثاني بدون تغييرات، ويضغط الزمالك من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام واندفاع للطلائع ينتج عنه مساحات وانطلاقات للهجوم الأبيض لم يتسفيد منها، ويحصل تالا نداي على إنذار، وينقذ سطوحي مرماه من رأسية الونش من ركلة ركنية، ويجري الطلائع ثاني التغييرات بنزول أحمد الشيخ بدلا من محمد أشرف.

تعود الخطورة للزمالك من تسديدة محمود عبدالعزيز من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن ، تردت بهجمة سريعة للطلائع يحصل نداي على ركلة جزاء من عرقلة النقاز ويهدرها إسلام جمال بتسديده ضعيفه في يد الشناوي الذي ينقذها، ينشط الطلائع وينفرد إسلام جمال ويمرر لمؤمن إبراهيم الذي يسدد أعلى المرمى، ويهبط أداء الفريق الأبيض ويفقد السيطرة على مجريات اللعب وعشوائيه كبيرة وغياب دور عنتر وعماد فتحي ليختفي كاسونجو.

ينفرد تالا بالشناوي من تمريرة الشيخ ينجح حارس الزمالك في إنقاذها ببراعة، ويجري إيهاب جلال أول التغييرات بنزول محمد عبدالغني بدلا من محمود الونش المصاب، ومن هجمة مرتدة ينطلق كاسونجو ويسدد ينقذها بسام، ويجري الفريق الأبيض ثاني التغييرات بنزول أحمد أبوالفتوح بدلا من عنتر، ويجري الطلائع أخر التغييران بنزول عمرو المنوفي بدلا من مؤمن إبراهيم.

تمر الدقائق الأخيرة عشوائيه من الفريقين وانحصار اللعب وسط الملعب وتتعدد الأخطاء واعتماد الطلائع على سرعات نداي الذي يفشل في إستغلالها ويجري الزمالك آخر التغييرات بنزول محمد الشامي بدلا من كاسونجو لينتهي اللقاء بفوز مهم للزمالك بثلاثية نظيفة.