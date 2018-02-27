لأجل صلاح .. مطعم في ليفربول يُقدم الطعمية مجانًا

أمير سعد
أعلن مطعم "بقشيش" اللبنانى في مدينة ليفربول الإنجليزية، عن تقديم وجبة النجم محمد صلاح المفضلة كهدية مجانية للجماهير مع كل هدف يسجله اللاعب مع الريدز، .
وذكر موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزى أن مالك المطعم سيقدم الوجبة المفضلة للنجم المصرى مجانا مع كل هدف يسجله الفرعون حتى نهاية الموسم.
وقال اللبنانى ملوكى مالك المطعم: "محمد صلاح دائما يأتى ليأكل فى المطعم، ووجبته المفضلة هى الطعمية الحمصية، وهى غذاء عربى صحى للغاية يتناوله أغلب الشعوب العربية صباحا".
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