لأجل صلاح .. مطعم في ليفربول يُقدم الطعمية مجانًا

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المصريون

محمد صلاح

مطعم لبناني

أعلن مطعم "بقشيش" اللبنانى في مدينة ليفربول الإنجليزية، عن تقديم وجبة النجم محمد صلاح المفضلة كهدية مجانية للجماهير مع كل هدف يسجله اللاعب مع الريدز، .

وذكر موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزى أن مالك المطعم سيقدم الوجبة المفضلة للنجم المصرى مجانا مع كل هدف يسجله الفرعون حتى نهاية الموسم.

وقال اللبنانى ملوكى مالك المطعم: "محمد صلاح دائما يأتى ليأكل فى المطعم، ووجبته المفضلة هى الطعمية الحمصية، وهى غذاء عربى صحى للغاية يتناوله أغلب الشعوب العربية صباحا".


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