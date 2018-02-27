لأجل صلاح .. مطعم في ليفربول يُقدم الطعمية مجانًا

27 فبراير 2018 - 10:08 م

أعلن مطعم "بقشيش" اللبنانى في مدينة ليفربول الإنجليزية، عن تقديم وجبة النجم محمد صلاح المفضلة كهدية مجانية للجماهير مع كل هدف يسجله اللاعب مع الريدز، .

وذكر موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزى أن مالك المطعم سيقدم الوجبة المفضلة للنجم المصرى مجانا مع كل هدف يسجله الفرعون حتى نهاية الموسم.

وقال اللبنانى ملوكى مالك المطعم: "محمد صلاح دائما يأتى ليأكل فى المطعم، ووجبته المفضلة هى الطعمية الحمصية، وهى غذاء عربى صحى للغاية يتناوله أغلب الشعوب العربية صباحا".