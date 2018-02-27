"أديب" يوجه رسالة نارية بشأن حواره مع "زبيدة"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تشكيك البعض في شخصية زبيدة والتي عرضت قناة الـ "بي بي سي" تقريرا عنها في سياق فيلم تسجيلي عن التعذيب في مصر، قائلا : "أنا طول الليل بحلم بحد بيقولي دي مش زبيدة".

وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، "أوجه التحية إلى والدة زبيدة، لتأكيدها أن من ظهرت معه هى بالفعل زبيدة، وأنها تعلم سعيد زوجها".

وتابع "أديب": "اقلبوا الصفحة، وماتجيبوش سيرة زبيدة تاني.. شوفوا قصة تانية".