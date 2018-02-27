  • الأربعاء 28 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
أحمد موسى

هذه هي علاقة فتاة البي بي سي بمقتل "ريجيني"

سد النهضة

تعليق صادم من "أديب" بشأن أزمة سد النهضة

محمد حسني مبارك

معتز عبد الفتاح: هذه حقيقة وفاة "مبارك"

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية بشأن حواره مع "زبيدة"

أرشيفية

حقوقيون يرفضون التعليق على قضية «زبيدة».. هذا هو السبب

الجيش المصري (أرشيفية)

مصر تسبق إسرائيل في قائمة أقوى 10 جيوش بالمنطقة

النمنم يعلق علي اذاعة بي بي سي

وزير الثقافة السابق:«الإعلام الأجنبي بينافق ويطبل»

الإعلام الغربي (أرشيفية)

معارك مصر مع الإعلام الغربي.. من الفائز والمغلوب؟

سعد الدين ابراهيم

سعيد بزيارتي لإسرائيل وهي سباقة في الاحتفال بثورتنا

زبيدة

مؤسس«رصد» يفجر مفاجأة جديدة حول «زبيدة»

بالفيديو..

"أديب" يوجه رسالة نارية بشأن حواره مع "زبيدة"

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أغرب 3 ملحوظات في لقاء عمرو أديب مع فتاة البي بي سي

#

رسالة نارية من رئيس الزمالك لـ«الشناوي»

#

محمد صلاح يوجه رسالة إلي جماهير ليفربول

#

أديب ساخرًا: انتوا عايزين "جوهرة" تلبس سماعة دكتور

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تشكيك البعض في شخصية زبيدة والتي عرضت قناة الـ "بي بي سي" تقريرا عنها في سياق فيلم تسجيلي عن التعذيب في مصر، قائلا : "أنا طول الليل بحلم بحد بيقولي دي مش زبيدة".
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، "أوجه التحية إلى والدة زبيدة، لتأكيدها أن من ظهرت معه هى بالفعل زبيدة، وأنها تعلم سعيد زوجها".
وتابع "أديب":  "اقلبوا الصفحة، وماتجيبوش سيرة زبيدة تاني.. شوفوا قصة تانية".
وقام الإعلامي عمرو أديب، بعرض مقطع فيديو لاتصال هاتفي لوالدة زبيدة، مؤكدا أنها هى بالفعل ابنتها، مشيرة إلى أنها تعرف سعيد جيدًا، وتواصلت معه منذ 5 أشهر لتسأله عن ابنتها، فنفى معرفته بمكان وجود ابنتها.
وأوضحت والدة زبيدة، أنهم يعرفون سعيد زوجها منذ فترة، كاشفة أن سعيد دفع جزء من كفالة خروج زبيدة من السجن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحركات الإسلامية نحو أفق ديني اجتماعي جديد

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

خريطة طريق لسوريا أم للنظام العالمي؟

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

قمة الإنسانية

عبد الرازق أحمد الشاعر

فيها حاجة حلوة!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
» احتجاز حالتي إصابة بـ"الملاريا" بأسوان
» "المسلماني" يفجر مفاجأة بشأن جمهورية "داعش" الثانية
» شاهد.. ماذا قال "أديب" عن فتوى "سيلفي الحج والعمرة"
» أول تعليق لأم«زبيدة» ردًا على ظهور ابنتها مع«أديب»
» اسبانيول يقهر ريال مدريد بهدف قاتل في "الليجا"
» «الأعلى للإعلام»: «بي بي سي» قد تواجه الحجب
» ماذا قالت شيرين بعد الحكم بحبسها 6 أشهر؟
» حشود شعبية هائلة بالعريش تتسابق على شراء الخضراوات
» صورة.. ماذا فعل «صلاح» بأطفال إسرائيل؟
» الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي