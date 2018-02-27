موانئ دبي": اتفاق رسمي مع مصر لتدشين منطقة صناعية

27 فبراير 2018 - 11:06 م

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية (حكومية)، توقيع اتفاقية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية، تحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ منطقة صناعية سكنية تجارية في منطقة العين السخنة (شمال شرق).

وأضافت الشركة، التابعة لمجموعة دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاقية تمهد لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 30 كلم.

تأتي الاتفاقية، كأحد مخرجات إطار العمل الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي نص على تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة و"موانئ دبي".

ولم يورد البيان، أية تفاصيل بشأن موعد البدء الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع، أو الانتهاء منها، أو كلفة المشروع. كما لم يصدر عن الجانب المصري أي تعليق فوري بشأن بيان "موانئ دبي".

وفي 9 أغسطس/ آب 2017، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية.

وبموجب الاتفاقية تساهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ 51 بالمائة وموانئ دبي بـ 49 بالمائة.

وذكر البيان أن المشروع كاملاً يستهدف تنمية وتطوير مساحة 95 كلم بمنطقة العين السخنة، وتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كلم، ومنطقة سكنية بمساحة تقريبية 20 كلم، تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، إضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كلم.

وتدير موانئ دبي العالمية ميناء السخنة في مصر، ضمن 78 ميناءً بحرياً تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.

