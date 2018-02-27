السلطات الفرنسية تطلق خطة "مواجهة البرد القارس"

27 فبراير 2018 - 11:08 م

أطلقت السلطات الفرنسية خطة لمواجهة "البرد القارس" الذي اجتاح العديد من الدول الأوروبية وتسبب بتدني درجات الحرارة إلى ما دون الـ15 تحت الصفر.



وذكر موقع قناة فرانس 24 المحلية أن الخطة أطلقت أمس الأول الأحد، في 69 منطقة بمختلف أنحاء البلاد لمواجهة درجات الحرارة المتدنية التي وصلت إلى 18 تحت الصفر في بعض المناطق الفرنسية.



وأعلنت الحكومة الفرنسية عن توفير 5344 مأوى إضافي، إلى جانب 13 ألف موجودة حاليًا، لاستضافة المشردين خلال موجة البرد الحالية.



وتشهد القارة الأوروبية منذ الأحد موجة صقيع قاسية، بلغت أشدها اليوم حيث تدنت درجات الحرارة إلى 26 درجة تحت الصفر في بعض المدن مثل غولداب البولندية، و24 تحت الصفر في ليتوانيا و20 درجة تحت الصفر في برلين الألمانية، بحسب المصدر ذاته.



وفي مبادرة رمزية للتضامن مع المشردين، أعلن 50 نائبا منتخبا من جميع الاتجاهات السياسية، أنهم سيبيتون ليلة الأربعاء الخميس في العراء بباريس، كي يعيشوا ظروفا مماثلة لتلك التي يعيشها يوميا نحو ثلاثة آلاف مشرد في العاصمة الفرنسية لوحدها.



وطالب المشاركون في تلك المبادرة بمصادرة البنايات العمومية غير المستغلة لإسكان من ليس لديه مأوى في البلاد.

