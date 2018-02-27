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"شكري":

مصر قلقة من "معاناة" الروهينجا و"تعقيد" المشهد الفلسطيني

الحياة السياسية

سامح شكري
سامح شكري

المصريون ووكالات

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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن بلاده قلقة من استمرار معاناة مسلمي الروهنغيا، ومن تعقيد المشهد الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة شكري، أمام الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وفق بيان للخارجية.
وأضاف شكري: "يتواصل قلقنا العميق إزاء استمرار ما يتعرض له مُسلمو الروهنغيا في ميانمار من معاناة مُتواصلة".
ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان (غرب) أسفرت عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتابع: "لا يمكن تناول التحديات الإقليمية دون الالتفات للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يزداد الموقف تعقيداً بما يترك الشعب الفلسطيني ضحية المزيد من الانتهاكات ويحول دون إدراكه لحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وقبول حل الدولتين، على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

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