"ترامب" يعلن عزمه الترشح لولاية ثانية

27 فبراير 2018 - 11:14 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها عام 2020، وذلك قبل انتهاء فترة ولايته الأولى بنحو 3 أعوام.



وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب قال إنه سيترشح مجددًا لانتخابات الرئاسة عام 2020، وفق بيان لحملته الانتخابية.



وأضافت أن ترامب اختار براد بارسكال مديرًا لحملته الانتخابية في الانتخابات المقبلة.



وبارسكال(42 عاما) هو الشخص الذي شغل منصب مدير وسائل الإعلام الرقمية في حملة ترامب عام 2016.

