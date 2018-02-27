  • الأربعاء 28 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
أحمد موسى

هذه هي علاقة فتاة البي بي سي بمقتل "ريجيني"

سد النهضة

تعليق صادم من "أديب" بشأن أزمة سد النهضة

محمد حسني مبارك

معتز عبد الفتاح: هذه حقيقة وفاة "مبارك"

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية بشأن حواره مع "زبيدة"

أرشيفية

حقوقيون يرفضون التعليق على قضية «زبيدة».. هذا هو السبب

الجيش المصري (أرشيفية)

مصر تسبق إسرائيل في قائمة أقوى 10 جيوش بالمنطقة

النمنم يعلق علي اذاعة بي بي سي

وزير الثقافة السابق:«الإعلام الأجنبي بينافق ويطبل»

الإعلام الغربي (أرشيفية)

معارك مصر مع الإعلام الغربي.. من الفائز والمغلوب؟

سعد الدين ابراهيم

سعيد بزيارتي لإسرائيل وهي سباقة في الاحتفال بثورتنا

زبيدة

مؤسس«رصد» يفجر مفاجأة جديدة حول «زبيدة»

ولد الشيخ يقرّ بارتكابه "أخطاء كبيرة" بالملف اليمني

عرب وعالم

ولد الشيخ
ولد الشيخ

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"بن زايد" يبحث مع "ولد الشيخ" الأوضاع في اليمن

#

الجيش اليمني يسيطر على مخازن مساعدات للحوثيين

#

صيادو كفر الشيخ يطالبون بالتحقيق بأسباب نفوق الأسماك بنهر النيل

#

غضب بين صيادي كفر الشيخ بسبب نفوق الأسماك بنهر النيل

قبل انتهاء مهمته بيوم واحد، أقرّ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، بارتكاب "أخطاء كبيرة (لم يوضحها) في إدارة ملف الأزمة اليمنية"، لكنه ألقي بالمسؤولية على طرفي الصراع في البلاد.
جاءت ذلك في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لآخر إفادة يقدمها المبعوث الأممي قبل تسليم ملف الأزمة اليمنية لخلفه مارتن غريفيث.
وقال ولد الشيخ، الذي تنتهي مهمته مساء غد الأربعاء، "خلال السنوات الثلاث التي قضيتها كمبعوث أممي كان هناك أصوات (لم يسمها) بين طرفي الصراع (التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي) تعتقد بأن الحل العسكري ما زال ممكنًا".
وأضاف: "المسؤولية الأولي تقع على عاتق أطراف الأزمة، فهم يتحملون المسؤولية بالدرجة الأولي لما يجري، ولا أقول ذلك تهربًا من مسؤوليتي، لكن لا يمكن لأي مبعوث أن يحل الأزمة دون رغبة الأطراف المعنية".
غير أن المسؤول الأممي المنتهية ولايته، لم يوضح أي أمثلة للأخطاء الكبيرة التي ارتكبها خلال فترة مهمته التي امتدت لثلاث سنوات.
وتابع: "لدينا خطة للسلام في اليمن، وتم الاتفاق على المقترحات العملية للبدء في تنفيذها، وبناء الثقة بين الأطراف، ولكن ما ينقص هو التزام الأطراف بتقديم التنازلات وتغلّيب المصلحة الوطنية"، دون تفاصيل عن الخطة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ولد الشيخ، لأول مرة أيضًا عن توصله مع أطراف الصراع في اليمن "لمقترحات وافقت عليها جميع الأطراف المعنية، ولكن في اللحظات الأخيرة تنكرت لها جماعة الحوثي".
وأوضح أنه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم وضع أسس متينة لاتفاق سلام من خلال تصديق الإطار العام في بيال (بسويسرا) عام 2015، ومناقشة الحيثيات والتفاصيل في الكويت في عام 2016".
وأردف: "كل من تابع هذا الملف عن قرب يعرف جيدًا أن الأمم المتحدة لم تدخر جهدًا لمساعدة الفرقاء اليمنيين على التوصل إلى حل سلمي".
وزاد: "هناك تقارير يومية تفيد بموت مدنيين نتيجة الفقر والجوع والأمراض، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك سياسيين (لم يسمهم) من كافة الأطراف يعتاشون (يتكسبون) من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية".
واختتم بالقول: إلى أن "من يريد السلام، يخلق الحلول وليس الأعذار".وعين الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثًا لدى اليمن أواخر إبريل/نيسان 2015، خلفا للمبعوث المغربي جمال بن عمر، الذي كان قد أعلن تنحيه منتصف إبريل/نيسان من ذات العام.
ويشهد اليمن منذ نحو 3 أعوام، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.
وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحركات الإسلامية نحو أفق ديني اجتماعي جديد

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

خريطة طريق لسوريا أم للنظام العالمي؟

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

قمة الإنسانية

عبد الرازق أحمد الشاعر

فيها حاجة حلوة!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
» احتجاز حالتي إصابة بـ"الملاريا" بأسوان
» "المسلماني" يفجر مفاجأة بشأن جمهورية "داعش" الثانية
» شاهد.. ماذا قال "أديب" عن فتوى "سيلفي الحج والعمرة"
» أول تعليق لأم«زبيدة» ردًا على ظهور ابنتها مع«أديب»
» اسبانيول يقهر ريال مدريد بهدف قاتل في "الليجا"
» «الأعلى للإعلام»: «بي بي سي» قد تواجه الحجب
» ماذا قالت شيرين بعد الحكم بحبسها 6 أشهر؟
» حشود شعبية هائلة بالعريش تتسابق على شراء الخضراوات
» صورة.. ماذا فعل «صلاح» بأطفال إسرائيل؟
» الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي