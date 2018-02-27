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الوفد الأمني المصري يلتقي رئيس حركة حماس بغزة

الحياة السياسية

يحيى السنوار
يحيى السنوار

المصريون ووكالات

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التقى الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة، يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في القطاع، لبحث المصالحة الفلسطينية.
وقالت حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "استقبل السنوار(لم يحدد اليوم) الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، ودار حوار معمق لكل القضايا المتعلقة بالمصالحة".
وأضاف قاسم أن الحركة "رحبت بالوفد المصري وقدرت جهده المتواصل في رعاية المصالحة الفلسطينية".
وأكد أن حركته "حريصة على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة، وأن الحركة قدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المسار، وستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه".
وأشار قاسم إلى أن الوفد المصري أكد استمراره في رعاية المصالحة، وتقديره للخطوات التي قامت بها حماس في مشوار المصالحة.
وذكر أن الحركة والوفد المصري، أكدا على استمرار اللقاءات التي تهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة لإنجاح اتفاقات المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية.
والأحد الماضي، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
ووقعت الحركتان اتفاقًا جديدًا للمصالحة برعاية مصرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتنفيذ تفاهمات سابقة.وتشهد مساعي تحقيق المصالحة جموداً بسبب عدد من الخلافات، حيث تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من القيام بمهامها في القطاع، فيما تنفي حماس ذلك، وتتهم الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة. -

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