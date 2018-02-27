» اسبانيول يقهر ريال مدريد بهدف قاتل في "الليجا"

27 فبراير 2018 - 11:29 م

تلقى فريق ريال مدريد، يوم الثلاثاء، هزيمة مفاجئة من مضيفه اسبانيول بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم.



وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، خاصة من جانب الملكي الذي بحث عن الثلاث نقاط إلا أن جميع هجماته باءت بالفشل.



وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، أحرز اسبانيول صاحب الأرض والجمهور هدف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 93 عن طريق جيرارد مورينو بالاغيرو.



ويعد انتصار اليوم، الأول الذي يحققه اسبانيول على ريال مدريد منذ عام 2007 عندما فاز وقتها بهدفين مقابل هدف.

