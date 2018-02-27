  • الأربعاء 28 فبراير 2018
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
أحمد موسى

هذه هي علاقة فتاة البي بي سي بمقتل "ريجيني"

سد النهضة

تعليق صادم من "أديب" بشأن أزمة سد النهضة

محمد حسني مبارك

معتز عبد الفتاح: هذه حقيقة وفاة "مبارك"

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية بشأن حواره مع "زبيدة"

أرشيفية

حقوقيون يرفضون التعليق على قضية «زبيدة».. هذا هو السبب

الجيش المصري (أرشيفية)

مصر تسبق إسرائيل في قائمة أقوى 10 جيوش بالمنطقة

النمنم يعلق علي اذاعة بي بي سي

وزير الثقافة السابق:«الإعلام الأجنبي بينافق ويطبل»

الإعلام الغربي (أرشيفية)

معارك مصر مع الإعلام الغربي.. من الفائز والمغلوب؟

سعد الدين ابراهيم

سعيد بزيارتي لإسرائيل وهي سباقة في الاحتفال بثورتنا

زبيدة

مؤسس«رصد» يفجر مفاجأة جديدة حول «زبيدة»

بالفيديو..

اسبانيول يقهر ريال مدريد بهدف قاتل في "الليجا"

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في فالنسيا

#

بالفيديو.. فياريال يُسقط الريال بهدف«فورنالس»

#

رونالدو: أنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ

#

ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه

تلقى فريق ريال مدريد، يوم الثلاثاء، هزيمة مفاجئة من مضيفه اسبانيول بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم.
وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، خاصة من جانب الملكي الذي بحث عن الثلاث نقاط إلا أن جميع هجماته باءت بالفشل.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، أحرز اسبانيول صاحب الأرض والجمهور هدف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 93 عن طريق جيرارد مورينو بالاغيرو.
ويعد انتصار اليوم، الأول الذي يحققه اسبانيول على ريال مدريد منذ عام 2007 عندما فاز وقتها بهدفين مقابل هدف.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد اسبانيول إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث ليبتعد تدريجيًا عن المنافسة على اللقب، حيث يعتلي برشلونة الترتيب برصيد 65 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحركات الإسلامية نحو أفق ديني اجتماعي جديد

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

خريطة طريق لسوريا أم للنظام العالمي؟

فراج إسماعيل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

قمة الإنسانية

عبد الرازق أحمد الشاعر

فيها حاجة حلوة!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
» احتجاز حالتي إصابة بـ"الملاريا" بأسوان
» "المسلماني" يفجر مفاجأة بشأن جمهورية "داعش" الثانية
» شاهد.. ماذا قال "أديب" عن فتوى "سيلفي الحج والعمرة"
» أول تعليق لأم«زبيدة» ردًا على ظهور ابنتها مع«أديب»
» اسبانيول يقهر ريال مدريد بهدف قاتل في "الليجا"
» «الأعلى للإعلام»: «بي بي سي» قد تواجه الحجب
» ماذا قالت شيرين بعد الحكم بحبسها 6 أشهر؟
» حشود شعبية هائلة بالعريش تتسابق على شراء الخضراوات
» صورة.. ماذا فعل «صلاح» بأطفال إسرائيل؟
» الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»
دعاء صلاح وريهام سعيد ومنى العراقي