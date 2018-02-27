إدراج جماعات على صلة بـ"داعش" في لائحة الإرهاب

27 فبراير 2018 - 11:34 م

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، إدراج عدد من الجماعات على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.



وقال بيان للخارجية الأمريكية، إنها أدرجت على لائحة الإرهاب "فروع داعش في كل من إفريقيا الغربية، والفلبين، وبنغلادش، والصومال، ومصر، إلى جانب جند الخلافة في تونس".



وقال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، في بيان منفصل، إن "الخطوة تستهدف كيانات داعش خارج سوريا والعراق".



وأضاف أن "تلك الكيانات والأفراد الذين على صلة بها يحملون مخاطر كبيرة لتورطهم بأعمال إرهابية".

