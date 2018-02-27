» شاهد.. ماذا قال "أديب" عن فتوى "سيلفي الحج والعمرة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على فتوى دار الإفتاء حول جواز التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة، ساخرًا: "الحمد لله كنت خايف الحجة تبوظ".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن ينتبه الحجاج والمعتمرين لأداء الشعائر، وأنها أهم من التصوير، وذلك حفاظا على سلامتهم.



