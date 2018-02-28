تعليق صادم من "أديب" بشأن أزمة سد النهضة

28 فبراير 2018 - 12:02 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العقل الجمعي في مصر لم يدرك حتى الآن، أنه يوجد أزمة حقيقية في المياه بمصر.

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن أزمة المياه في مصر ليس لها علاقة بسد النهضة، محذرا أن أزمة المياه ستزداد خلال السنوات المقبلة.

