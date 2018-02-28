المؤبد لقاتل شخص بحرم المحكمة في خصومة ثأرية بأسيوط

28 فبراير 2018 - 11:06 ص

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار يحيى محمد مهدى وعضوية المستشارين ياسر فاروق عبد اللطيف وأحمد صهيب محمد وأمانة سر مينا سمعان شنودة وأحمد سمير سيد بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لقتله آخر أمام مجمع محاكم أسيوط بسبب خصومة ثأرية.

وتعود وقائع القضية رقم4496 لسنة 2013 جنايات الفتح إلى أنه فى يوم 16 أبريل 2013 بدائرة قسم ثان أسيوط ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام مجمع محاكم مدينة أسيوط، على الفور انتقل ضباط شرطة النجدة وقسم شرطة ثان أسيوط إلى موقع البلاغ، تبين وجود السيارة رقم 15457 ملاكى أسيوط وبداخلها أحد الأشخاص مقتول وملقى رأسه على كرسى السيارة وتبين أنه يدعى "أحمد. ع. ح" 47 سنة مقيم قرية بنى محمد مركز أبنوب.

وتبين من خلال تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محمود. ق.ع" مقيم قرية بنى محمد مركز أبنوب حيث يوجد خصومة ثأرية بين عائلتى المتهم والمجنى عليه وعندما علم المتهم بحضور المجنى عليه إلى محكمة أسيوط لحضور جلسة قضية كان متهم فيها سارع المتهم بإحضار سلاح نارى وتتبع المجنى عليه حتى تمكن من قتله أمام مجمع محاكم أسيوط.