فندى: علينا أن نكافئ المطربة "شيرين" ‎

28 فبراير 2018 - 11:10 ص

طالب الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة جورج تاون الأمريكية، بمكافأة المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية الحكم عليها بالحبس في واقعة إهانة النيل.

وقال "فندي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا لم ألوث النيل" جزء من الاعتراف السلبي لدى المتوفى يوم الحساب حسب بردية آني.اي.ان تلوث النيل من الكبائر مثل القتل والزنا الخ. إذن يجب مكافأة المطربة التي استغلت شهرتها للفت النظر إلى ارتكاب واحدة من الكبائر بدلاً من حبسها".

وأضاف في تغريدة أخرى: "كنت سأندهش لو لم تسجن المطربة شيرين التي قالت إن ماء النيل ملوث فطبيعة الدولة في مصر لا تعترف بالمشكلة بل تسجن من يشير إلى المشكلة. إن كان هناك شيء إيجابي في شيرين فهو أنها استخدمت شهرتها للفت النظر إلى تلوث النيل الذي أصبح كارثة. يا ريت الدولة تنظر في المشكلة بدلاً من حبس المطربة".

وانهالت التعليقات على تغريدات فندي وكان أبرزها:

غرد ناشط قائلاً: "أنت عايش فى بريطانية تنظر علينا، كنت مع السلطة ليه بقيت عليهم".

وقال ناشط: "اختيار مكان الاعتراف هى سبب عقاب شيرين، وليس الاعتراف ومين مننا لم يلوث أو يعتدي علي النيل بصورة أو أخرى".