منتجات تركية بأسعار مخفضة ترحيبًا بزيارة أردوغان

28 فبراير 2018 - 11:13 ص

رحبت بعض المحال التجارية الخاصة ببيع المنتجات التركية في العاصمة الموريتانية نواكشوط بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموريتانيا وقامت بعمل تخفيضات خاصة في الأسعار.

وقال عمال في محلات، إن تخفيض الأسعار بدأ منذ 23 فبراير ويستمر حتى 5 مارس المقبل.

ويصل أردوغان إلى نواكشوط اليوم قادما من الجزائر، ضمن جولة إفريقية تستمر خمسة أيام، وتشمل أيضا السنغال ومالي.

وتتنوع البضائع التركية في الأسواق الموريتانية بين ملابس وأحذية وحقائب ونظارات وساعات ومجوهرات، إضافة إلى تجهيزات المكاتب والمنازل.

وقال "ابحيده ولد محمد"، وهو موظف في محل، للأناضول، إن "هذه التخفيضات خاصة جدا".

وأضاف أن "نسب التخفيض تتفاوت باختلاف البضائع، إذ يصل بعضها إلى 15 % والآخر إلى 20%، وبعضها بنسب تخفيض أكبر".

وأوضح ولد محمد: "قررنا هذه التخفيضات للفت الانتباه إلى أهمية زيارة الرئيس التركي التاريخية لنواكشوط"

ومضى قائلا: " كغيرنا من الموريتانيين، نرحب بالرئيس رجب طيب أردوغان في موريتانيا، ونتمنى لهذه الزيارة كل التوفيق".

وانعكس صدى الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، إذ دشن نشطاء هاشتاغ: مرحبا بالقائدأردوغان في أرض المنارة والرباط .

وتفاعل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الهتشاغ (الوسم)، مرحبين بالرئيس التركي، وفق مراسل الأناضول.

وتنتشر المتاجر الخاصة ببيع المنتجات التركية في أغلب الأسواق الرئيسية في موريتانيا، وخاصة في العاصمة.

وقالت "أم اكلثوم"، مشرفة على محل يبيع منتجات تركية في نواكشوط، "لدينا تخفيضات ترحيبا بالزيارة الرئيس أردوغان".

وأردفت: "الجميع في موريتانيا يريدون التعبير عن فرحتهم بالزيارة بطريقتهم الخاصة"وفقا لـ"الأناضول".

وتابعت أن "المشرفين على محلات بيع المنتجات التركية في نواكشوط قرروا أن يشاركوا الشعب الموريتاني فرحته من خلال هذه التخفيضات".

وتشهد المحلات التجارية الخاصة ببيع المنتجات التركية في موريتانيا إقبالا لافتا، لما تتمتع به هذه المنتجات من جودة مرتفعة وسعر مناسب.



