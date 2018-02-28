طبيب أمام المحكمة: "حماتي حولت حياتي لجحيم"

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حملة «عنان» تقاضي إعلاميين أمام المحكمة الدولية

تقدم طبيب بمستشفى قصر العيني، بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، بسبب اندلاع خلافات حادة بينهما، لتدخل حماته في تفاصيل منزله وقيامها بخطبتها لآخر.

يقول الطبيب البالغ من العمر 35 عامًا فى الدعوى التى حملت رقم 2123: تزوجت منذ عامين، تدخلت حماتي في جميع تفاصيل المنزل، وحولت حياتى إلى جحيم ودمرت قصة الحب الكبيرة التى جمعتنى بزوجتى.

يستكمل الزوج: لم أتوقع أن تحرمنى حماتي من أطفالى عقابًا لى على ظروفى المادية، حتى أغوت زوجتي بإقامة دعوى طلاق.

ويتابع: حاولت إرضاء زوجتي لمدة 12 شهرًا ولكنها رفضت وسافرت للخارج مع والداتها دون أخذ إذنى لتقابل العريس الجديد رغم أنها مازالت على ذمتى.

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