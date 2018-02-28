توأم بأسيوط يفوزان بالمركز الأول بمسابقة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا

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حصد التوأمان نسمة محمد أشرف, وشيماء محمد أشرف، طالبتان بالصف الثانى الثانوى بمدرسة منفلوط الثانوية للبنات بالمركز الأول في مجال العلوم بمسابقة بالمركز الأول بمشروعهما الطبي: "قاهر السرطان" فى مسابقة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا والتي أقيمت بمحافظة الفيوم يومى 24و25 فبراير الجارى وذلك تحت رعاية المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا

ومن جانبه أعرب صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم، لا تألو جهدًا في دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب والأطفال خلال مراحل التعليم المختلفة مشيرًا إلى أن ذلك يعمل على تحسين حضور الطلاب وتعزيز قدراتهم في التعلم الحديث والمتطور.

وأوضح محمد عبد الهادى على مدير المركز الاستكشافى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط أن المديرية حصدت 7 مراكز تقدم بها طلاب مدرسة الفائقين للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة للمركز الأول ليرتفع عدد المراكز التى حصدتها المديرية إلى 8 مراكز من بين 10 مراكز.

وذكرت التوأمان أنه من خلال مشروعهما العلاجى اللذان أطلقا عليه "قاهر السرطان" في علاجنا بنستغل قنديل البحر الخالد  للقضاء التام على مرض السرطان حيث إن العلاجات المتوفرة حاليًا لا تهدف إلى العلاج التام إنما تهدف إلى تخفيف الآلام وتقليص حجم الورم.

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