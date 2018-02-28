البرادعى: الخلاص فى استيعاب هذا الدرس

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حقوق الإنسان

البرادعي

المرشح الرئاسى السابق

زيد بن رعد الحسين محمد البرادعي

الحروب العربية

أشاد الدكتور محمد البرادعى، المرشح الرئاسى السابق، برأى زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان بشأن الحروب التي شهدها العالم خلال الـ100 عام الماضية.

وقال "البرادعى" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلا عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إن أكثر الحروب تدميرًا في المائةً عام الماضية كانت بسبب تجاهل وازدراء حقوق الإنسان وسياسات القمع وليست بسبب حاجة بعض الدول إلى زيادة دخلها القومي"، مضيفا:" درس من التاريخ قد يكون فيه بداية الخلاص لأمتنا العربية إذا ما استوعبناه".

ورد أحد النشطاء على تغريدة "البرادعى" قائلاً: "أتمنى على الجميع خاصة من يتوجهون إليك بالسب، أن يتجهوا إليك بأذهان صافية حتى يعلموا قيمة ما تقول، بالفعل تزداد يوميًا ثقتي بك واحترامى لآرائك، يا ليت قومى يعلمون".

وأضاف آخر: "والكذب والتلفيق أيه رأيك فيهم".

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