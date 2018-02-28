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"صلاح" فى الإعلان الترويجي لقميص "الريدز" الجديد

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أعلنت شركة "نيو بالانس" الأمريكية، عن القمصان الجديدة للريدز، إذ جاء القميص الأساسي باللونين الأحمر والأبيض، والقميص الثاني باللون الأزرق، فيما جاء الثالث باللون الأبيض.

وأبرز مسئولو ليفربول صورة اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في الإعلان الترويجي لقمصان الفريق الجديدة، لموسم 2018-2019.

وأصبح صلاح نجم ليفربول الأول، بإحرازه 31 هدفًا حتى الآن في جميع المسابقات، ومنافسته القوية على لقب هداف البريميرليج، برصيد 23 هدفًا، خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبر.

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