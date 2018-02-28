» مواطن :بشرب 5 مرات لما "عمرو أديب" يتكلم عن الجفاف

28 فبراير 2018 - 11:53 ص

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لمواطن يدعى "عبد المنعم الشورى"، أحد أهالي قرية الرزيقات قبلي التابعة لمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، والذي ينتقد فيه الحديث المتزايد عن الجفاف في وسائل الإعلام المصرية.

وذكر الشورى _ خلال الفيديو_ أنه أثناء مشاهدته لحلقة برنامج "كل يوم" الذي يقدمه "عمرو أديب" شعر بالعطش ما دعاه للتوجه للشرب 4 أو 5 مرات وكان دائمًا يشعر أن المياه ستنتهي، نظرًا لكلام أديب عن الجفاف وسد النهضة، مردفًا: "إحنا مالنا المياه تزيد ولا تخس ومدام البلد ماسكها واحد نقعد إحنا ساكتين لحد منشوف هيعمل ايه" في إشارة إلى ثقته فيما يفعله الرئيس السيسي في هذا الأمر.

ويرى خلال حديثه أن مشكلة المياه تكمن في ضرورة محاسبة مختلفة لمتر المياه، حيث لا يتم مساواة سعر المياه في أي مغسلة سيارات، أو المياه التي تقدم لوضعها في حمامات الفيلات الفارهة، مع سعر المياه التي تستخدم في الشرب فقط، مضيفًا أنه قام بتركيب "طرمبة مياه" لسحب مياه جوفية لاستخدامها في الغسيل والاستحمام، حتى يقوم بتوفير مياه الشرب، مشيرًا إلى كون هذا الأمر يتطلب اقتصاد من جانب الأشخاص ذوي الرفاهية في استخدام المياه، مفصحًا عن كون المسئولين لا يقومون بتبني اقتراحات الناس ويهتمون بتطبيق القوانين التي تخدم مصالحهم.

وتابع موجهًا كلامه إلى الإعلامين "متحسسوناش بالعطش ومتتعبوش نفسيتنا الإعلام ده قهرنا يحسسونا عطشانين أو جعانين" مشيرًا إلى كونه لا ينتظر أن يسمعه المسئولون أو الإعلام، مردفًا بأنه لا يجب معارضة الرئيس السيسي حتى ينهي مدة رئاسته قائلاً "إحنا مش راكبين قطر إحنا في دولة ليها تاريخ وليها مستقبل، والصح النهاردة نكمل عليه بكره والغلط ممكن نصلحه، والسد ده مش هيفضل مدى الحياة ده في دول بتموت وبتحيا، وبعدين إحنا مش عارفين حقنا كامل وسيبوا الراجل ده ماشي ان كنتوا راضين عليه أو لا لحد ميكمل مدته" على حسب قوله.