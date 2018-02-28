» "الخطيب" يظهر "العين الحمرا" لـ"عبد الله السعيد"

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النادي الاهلي

سيد عبدالحفيظ

عبدالله السعيد

بيبو

طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وعبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق عضوي لجنة الكرة بعدم الحديث مع لاعب وسط الفريق عبد الله السعيد عقب رفضه التوقيع على تجديد العقد مع النادي في العرض الأخير الذي وصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم.

وتحدث الخطيب مع عبد الحفيظ وزيزو وعبد الصادق مطالبًا بعدم الحديث معه في ملف التجديد مرة أخرى ليعطى إشارة رحيل السعيد، خاصة بعد حديث "بيبو" مع "السعيد" قائلاً: "الأهلي محتاجك ولازم تضحي عشان الفريق"، وهو ما لم يستجب له السعيد ورفض أيضًا التجديد.


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