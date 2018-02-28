صفعة قوية من "صلاح" لـ"الريال وبايرن ميونخ"

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وافق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي على تمديد عقده مع الفريق بعد تألقه هذا الموسم وتسجيل 31 هدفًا خلال 36 مباراة في مختلف المسابقات، ويسعى إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية في تقرير لها إن محمد صلاح يرحب بتمديد تعاقده مع ليفربول رغم عدم اكتمال عامه الأول مع ناديه، ليوجه بذلك "مومو" ضربة قوية إلى ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني واللذان أبديا رغبة في ضم نجم الفراعنة وفقًا لبعض التقارير.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قياسية قدرت بـ50 مليون يورو.

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