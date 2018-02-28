النائب العام يأمر بمتابعة "إعلام" بث الأكاذيب من قوى الشر

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النائب العام

الاخبار الكاذبة

نشر الاخبار الكاذبة

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وجاء تكليف النائب «في ضوء ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي»؛ وفقًا لنص بيان صادر اليوم الأربعاء.

وأمر النائب العام بضبط ما يبث ويصدر عن هذه الوسائل والمواقع عمدًا من أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية.



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