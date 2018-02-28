» "زغرودة" على الهواء تحية لرجال القوات المسلحة

منار شديد
وجهت مواطنة تدعى "أم رحمة" التحية للجيش المصري، وقامت بإطلاق زغرودة على الهواء مباشرة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية أسماء مصطفى، اليوم الأربعاء، قائلة: "الزغرودة "دى تحية للجيش والقوات المسلحة اللي بيحمنا وبيدفع الثمن مقابل أننا نبقي نايمين مطمنين في بيوتنا".
وتابعت "أم رحمة ": "ربنا يحافظ على كل رجال الجيش والقوات المسلحة".
وفى السياق نفسه قالت الإعلامية أسماء مصطفى: "يجب على جميع المواطنين الفخر برجال القوات المسلحة المصرية".
شاهد الفيديو..
#هذا_الصباح| مواطنة تطلق “زغروطة” تحية لأبطال القوات المسلحة#eXtranews pic.twitter.com/xNDnLKlLE7— eXtra news (@Extranewstv) 28 فبراير، 2018
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