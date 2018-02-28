دعوى قضائية تطالب بترحيل مراسلة BBC من القاهرة

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ترحيل

دعوى مستعجلة

المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة

معدة برامج بقناة الـ B B C

أقام سمير صبري المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للمطالبة بترحيل "أورلا جيورين" المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة ومعدة برامج بقناة الـB B C.

وقال صبري: تقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC الذى أعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة كاذبا وقناة BBC  عميلة تعمل ضد مصر وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة كأكذوبة اختفاء الفتاة "زبيدة" قسريًا.

وأضاف صبري لم تكن هى الحالة الأولى للقناة ولكن سبقتها محاولات عديدة من جماعة الإخوان الإرهابية للترويج لاختفاء مجموعة من الأشخاص قسرياً، والاستعانة بفضائيات مثل "بى بى سى" للترويج لذلك، بهدف زعزعة الاستقرار فى مصر لم تكتفي جماعة الإخوان بالترويج لشائعات اختفاء عناصرها بالسجون، وذهبت لأبعد من ذلك، زاعمة وجود حالات الاختفاء القسرى بمعسكرات الأمن المركزى، وغاب عن بالها أنه لا يجوز دخول المدنيين إلى هذه المعسكرات.

كما أن تلك المعسكرات بها آلاف الضباط والأفراد والمجندين، فليس من المنطقى أن يتم احتجاز أى مدنيين بها دون اكتشاف الأمر وأن جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية المنبثقة من رحمها وراء هذه الشائعات، تشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم لبث الفوضى في البلاد في هذا التوقيت قبيل الانتخابات الرئاسية

 وذكرت الدعوى أن التقرير أذيع لقاء مع والدة زبيدة لتقول وتدعي كذبا أن كريمتها زبيدة اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الاخوانية التي لم تشارك بها ، عام 2014 ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي عليها من قبل عناصر الشرطة.


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