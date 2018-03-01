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إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

قبلي وبحري

ازالتت بالمنيا
ازالتت بالمنيا

جمال زكى

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 30 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية صفط الخمار بناحية عزبة القرين بمساحة 15 قيراطا وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي من أجل الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة.

قال محمد سيد رئيس مدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة حالة النظافة بقرية دمشير والقرى المجاورة لها حيث تم رفع وإزالة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بداية من مستودع البوتاجاز حتى نقطة التجمع بجوار أولاد الشيخ وعزبة علاء من شرق وغرب ووسط البلد ونقلها  إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي شرق النيل وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري .

من جانب آخر، نظمت الإدارة البيطرية بالمنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية بدمشير، حمله بيطرية لعمل مسح وتطهير للشوارع وأماكن تربية الدواجن والأسواق والرياشات ضد مرض أنفلونزا الطيور وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الداجنة.

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