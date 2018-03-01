حجز دعوى بطلان تعيين "دكروري" بالبنك المركزي للتقرير

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حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات، للتقرير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى دكروري بمجلس الإدارة.

وأضافت الدعوى أن تعيين المستشار يحيى دكروري مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط وذلك لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.


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