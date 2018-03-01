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إعلامي يطالب بالتحقق من قصتي زبيدة ومعتقل التيشيرت

الحياة السياسية

محمد السطوحى
محمد السطوحى

حنان حمدتو

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انتقد الإعلامى محمد السطوحى والمذيع بقناة النيل للأخبار سابقًا, قرار وقف التعامل مع هيئة الإذاعة البريطانية البى بى سى, مطالبًا وسائل الإعلام المصرية والتى تهاجم الشبكة البريطانية بأن تستقصى وتحقق فى قضايا الفتاة زبيدة المعروفة إعلاميًا بأنها كانت مختفية قسريًا وشاب المعروف بمعتقل التيشيرت.

وقال خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الذى يمكن لإعلام الاصطفاف الوطنى أن يفحم البى بى سى ويعلمها المهنية الصحيحة بألا يكتفى بتوجيه الاتهامات وأن يرسل كاميراته ومراسليه إلى المنطقة التى تعيش فيها زبيدة للتقصى عن وجودها هناك ويتحدث معها هى وجيرانها (الحقيقيين) بعيدًا عن الاستوديو، ويعرض صور زفافها وولادة الطفلة الجميلة من أسبوعين وبياناتها فى المستشفي"

وتابع: "وأن يستقصى عن الاتهامات بتعذيبها واختفائها قسريا فى الأعوام الماضية لتفنيدها, ومن الممكن بالمرة معرفة ما حدث مع هذا الصبى الذى تحدث عن تعذيبه ولماذا خرج بعد عامين من احتجازه على عكاز لإثبات أنها شيخوخة مبكرة".

متسائلا: "مش كدة ممكن نكبس كل القنوات العميلة".

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