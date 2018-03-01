» هدية الحذاءين في المنام زواج

01 مارس 2018 - 12:09 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت صديقتي أهدتني حذاءين الأسود لي والوردي لأختي. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن والحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل وخاصةً فى مثل هذه الرؤيا. إهداء الحذاءين قد يكون زواج، وإن كان بينكم وبين صديقتكم خلاف فالهدية منها تدل على المصالحة و زيادة الألفة والمحبة لقوله صلى الله وسلم:(تهادوا تحابوا). وتدل الهدية أيضا على الفرحة لقوله تعالى:(بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) النمل 36.

الحذاء والمشي فيه ربما دل على السفر فى طاعة الله والحذاء الأسود سفر فى طلب الرزق، والأسود سيادة وتولى أمر وارتقاء - والحذاء الأسود قد يكون زوجا ذا مال. والحذاء يدل أيضاً على الأخ ويدل على الرجل الذي يهتم بأمور النساء. والحذاء الأسود للمرأة هو رجل قد يكون سيدًا فى قومه أو فى عمله وربما كان ذو صفات طيبة والحذاء الأسود للمرأة يدل أيضًا على المال وسعة الرزق. والحذاء الوردى قد يكون سفر فى فرحة وسرور. والحذاء الذى يحتاج إلى تلميع هو رجل يحتاج إلى النصيحة والإرشاد، وقد يدل الحذاء الوردي للمرأة على رجل صاحب مشاكل أو رجل يحب زوجته بشدة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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