"لما كنت صغير كنت بدعي ربنا يعطيني 100 مليار دولار"

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إفتتاح

السيسي

مدينة العلمين الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما كان صغيرًا، ويرى المناطق العشوائية، كان يدعو الله قائلا: "يارب لو ادتني 100 مليار دولار، هصرفهم وأخلي الناس تعيش كويس، مكنش معايا يا خسارة".

وأضاف خلال كلمته بفعاليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنهم يعملون على جعل الدولة صالحة لحياة 100 مليون مواطن مصري.

ويشهد الرئيس فعاليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس.


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