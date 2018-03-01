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"كاف" يحدد موعد إجراء قرعة أبطال أفريقيا

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الكاف

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

مونانا الجابوني

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن يكون موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 "الثانى" بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء الموافق 21 من شهر مارس.

وقال موقع "كاف" عبر حسابه الرسمي، أن مراسم القرعة ستقام بمقر الاتحاد الأفريقى بمدينة "السادس من أكتوبر".

ويلعب الأهلى مع مونانا الجابونى ضمن منافسات دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك مع ولايتا ديتشا الإثيوبى، والمصرى مع سيمبا التنزانى ضمن منافسات دور الـ32 "الأول" ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ32 بالبطولتين، يومى 6 و7 مارس، على أن تقام مباريات إياب هذا الدور أيام 16 أو 17 أو 18 مارس 2018.

وفى بطولة الكونفدرالية تقام مباريات ذهاب دور الـ32 الثانى أحد أيام 6 و7 و8 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب أحد يومى 17 أو 18 أبريل.

جدير بالذكر أن ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا سيقام أحد أيام 2 و3 و4 نوفمبر، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته.

أما بالنسبة لنهائى بطولة كأس الكونفدرالية، فتقرر إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 23 و24 و26 نوفمبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 30 نوفمبر و1 و 2 ديسمبر المقبلين.


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