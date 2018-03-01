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حبس طالب متهم بإصابة زميله داخل جامعة المنيا

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الطالب المصاب
الطالب المصاب

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حبس

طلاب

مشاجرة

جامعة المنيا

النيابة االعامة

قررت نيابة مركز المنيا برئاسة المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب حبس طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا  4 أيام،  على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار باقى الطلاب المتهمين فى المشاجرة.

 وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة طالبت بسرعة التقرير الطبى بشأن حالة الطالب عمرو حسام المقيد بالفرقة الأولى بجامعة المنيا والمصاب  على يد مجموعة من زملائه بجامعة المنيا من بينهم الطالب محمد عبد الكريم المتهم الأول  إثر اندلاع مشاجرة بين مجموعة من طلاب الحقوق والسياحة والفتادق، والتى على  إثرها أصيب الطالب بإصابات خطيرة تم استئصال الطحال وجزء من الكبد  ظهر يوم الاثنين الماضي، داخل جامعة المنيا.

 ومن جانب آخر  قرر الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إيقاف مسئول الأمن عن بوابة كلية التربية الرياضة وعدد من زملائه وإحالتهم إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

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