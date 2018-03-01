لهذا السبب أقامت إيران قواعد عسكرية في سوريا

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فوكس نيوز

قواعد عسكرية إيرانية

نشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، صور أقمار صناعية التقطتها إسرائيل لقاعدة عسكرية إيرانية شيدت مؤخرًا خارج العاصمة السورية، لتخزين صواريخ قادرة على ضرب كل إسرائيل، وفقا لمصادر استخباراتية غربية.

 وأوضح الموقع، في تقريره، أن صور الأقمار الصناعية  التي التقطتها " إيماجيسات انترناشيونال"، تظهر ما يعتقد انه القاعدة الإيرانية الجديدة التي تبعد ثمانية كيلومترات شمال غرب دمشق، التي يديرها أعضاء من "فليق القدس"، للعمليات الخاصة التابع لحرس الثورة الإسلامية في طهران.

و أضاف التقرير: الصور تكشف اثنين من حظائر بيضاء جديدة، مساحتها تبلغ  ما يقرب من 30 ياردة بنسبة 20 ياردة، وتستخدم لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وفي هذا الصدد، أعلن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، أول أمس الثلاثاء، أن إيران "تزيد" عدد و "نوعية" صواريخها الباليستية التي تنتشر في المنطقة، وكان هذا جوابه عندما سُئل خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس، حول تقارير تفيد بأن إيران تعمل على نقل المزيد من الصواريخ إلى سوريا.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل، إن إيران "عززت" تمويلها للقوات الوسيطة في الشرق الأوسط منذ الاتفاق النووي في يوليو 2015، بما في ذلك إرسال الصواريخ والمقاتلين والأسلحة الأخرى إلى اليمن وسوريا.

لكن عندما سئل "فوتيل"عن الدور الذي يجب أن يقوم به الجيش الأمريكي ضد إيران في سوريا، أجاب بأن "مواجهة إيران ليست كواحدة من بعثات التحالف الدولي في سوريا"، منوهًا "إن إيران نجحت في السنوات الخمس الماضية في إنشاء شبكة "بروكسي" في اليمن مماثلة لما استغرق منها 20 عاما لإنشاء حزب الله في لبنان".

في المقابل، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طهران قبل شهر من الغارة التي شنتها على قواعد عسكرية لها في سوريا، مضيفًا أن "إسرائيل لن تسمح بذلك".

وأوضح الموقع أن تصريحات "فوتيل" للكونجرس جاءت وسط انتقادات من البيت الأبيض لروسيا ودعم إيران المتواصل للرئيس السوري بشار الأسد، وحملة القصف الشرسة للنظام السوري على الغوطة الشرقية، إحدى ضواحي دمشق حيث لا يزال 400 ألف مدني محاصرين بها.

وأكد "فوتيل" للمشرعين في الكونجرس، أن "روسيا تقف في طريق أي وقف دائم لإطلاق النار في سوريا"، وفي الأيام القليلة الماضية، قتل 500 مدني في الغوطة الشرقية - وهي نفس المنطقة التي استخدم فيها النظام غاز السارين في عام 2015.

وتابع :"موسكو تلعب دور كلاً من إشعال الحرائق ورجال الإطفاء في نفس الوقت، مما يؤجج التوترات بين جميع الأطراف في سوريا ".

وفي السياق ذاته، ذكرت  صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، أن تقرير أصدرته الأمم المتحدة مكون من 200 صفحة يشرح كيف تتجاهل كوريا الشمالية العقوبات المفروضة عليها وترسل أسلحة كيمائية إلى سوريا أسلحة كيميائية، كما اتهم البيت الأبيض سوريا بتوظيف غاز الكلور.

وكانت الصحيفة الأميركية قد نشرت، الأسبوع الماضي، مواقع عشرات القواعد التي تديرها قوات إيرانية داخل سوريا، بما في ذلك خريطة تُظهِر موقع قاعدة التيفور العسكرية قرب تدمر، وكان في الخريطة أيضاً مطار دمشق، الذي أفادت التقارير بمهاجمة إسرائيل له في عدة مناسبات.


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