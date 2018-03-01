» السيسي: "إحنا بنشتغل من جيوب الناس"

01 مارس 2018 - 12:24 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تشهد وقوع 5000 حادث مروري في العام وتعاني من ذلك، مضيفًا: "لو عرفتم عدد الضحايا هتتخضوا".

وتابع خلال كلمته بتدشين مدينة العلمين الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بأن خطوط السكك الحديدية، يجب أن تدار بشكل علمي واقتصادي لضمان صيانتها وجودتها.

واستكمل: "إحنا بنشتغل من جيوب الناس، ومش هندفع قرش، لأ هنكسب قرش".

ويشهد الرئيس فعاليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس.