بدء محاكمة بديع وآخرين فى أحداث الإرشاد

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محاكمة بديع

احداث الارشاد

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق  


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