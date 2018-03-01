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ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في المنيا

قبلي وبحري

سلع غذائية
سلع غذائية

جمال زكى

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أجهزة الأمن

ضبط

منتهية الصلاحية

محافظة المنيا

سلع

 تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 3 أشخاص بمركزى ملوي وديرمواس، وبحوزتهم كميات كبيرة من المعسل والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بضبط ضبط  محمود .م.ق 42 سنة، صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، ومقيم بدائرة يندر ملوى، وذلك لحيازته سلع غذائية ومعسل بدون فواتير ومجهولة المصدر حيث تم ضبط - (3,840) طن زيت طعام مجهول المصدر، (750) كيلو أرز مجهول المصدر، (700) كيلو مكرونة مجهولة المصدر 0 - (1200) باكو معسل مجهول المصدر.  

كما تمكنت اجهزة الأمن من ضبط محمد .إ.خ 46 صاحب المديرالمسئول عن مستودع الشركة المصرية بمركز ديرمواس  ومقيم بدائرة مركز  ديرمواس وذلك لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدى  أستخراج 82% المخصص للمخابز البلدية وناقص الوزن بمقدار 18 كيلو في الجوال سعة 50 كيلو حيث تم ضبط(2,650) طن دقيق بلدى وناقص الوزن.

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