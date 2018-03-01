مدير مكتب مرسي سبب في الإطاحة به

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محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق
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محمد ابراهيم

البلتاجي

وزير الداخلية الاسبق

ظهور حركة تمرد

سمحت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسماح بالحديث للمتهم محمد البلتاجى ،  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" .

وقال البلتاجي: "يوجد خصومة قانونية سياسية بيني وبين الشاهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وفقًا للبلاغات والمحاضر في نيابة مدينة نصر والذي اتهمه فيه بقتل ابنتي أسماء البلتاجي".

وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، إن حالة التردي التي ضربت البلاد، والأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء والوقود تسبب في ظهور حركات مثل تمرد ما قبل 30 يونيو للخروج على هذا النظام، وأخطرت الرئيس اتخاذ إجراء لامتصاص غضب الناس في الشارع واقترحت إجراء استفتاء شعبي ، والذى رفضه أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس.

وأضاف أنه تم وضع خطة من جانبى لتأمين المؤيدين والمعارضين للنظام وعزل بينهما وضرورة الاهتمام بالمنشأة الحيوية مثل أقسام الشرطة حتى لا يحدث مثلما حدث فى 28 يناير 2011 وتحدث فوضى .

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

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