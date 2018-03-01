السيسي : الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمى"

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وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإساءة إلي القوات المسلحة "الجيش" أو الشرطة المصرية "الداخلية" بالسلوك غير اللائق ولا ينتمي إلى حرية الرأي في شئ، قائلا: "دى بتساوي عندي دلوقتي خيانة عظمى".

ودعا الرئيس السيسي، خلال تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة وافتتاح عدد من المشروعات القومية بالمدينة، ومحافظة مطروح عبر الفيديو كونفرانس وسائل الإعلام وجموع المصريين للتصدي لمحاولة الإساءة للجيش والشرطة، لافتا إلى أنه لن يقبل بهذه الإساءة ولن يسمح بها على الإطلاق.


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