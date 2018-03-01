متحدث الرئاسة: دور المواطن أساسي في مكافحة الإرهاب

01 مارس 2018 - 10:55 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجهودات التنمية تدور في جميع ربوع مصر بالتوازي مع عملية التطهير في سيناء، وذلك ترسيخًا لمبدأ "يد تبني وأخرى تحمل السلاح"



وأشار السفير راضي إلى أن افتتاح المشروع الضخم اليوم بمدينة العلمين الجديدة، يأتي في إطار المشروع العام غرب مصر .



وأضاف، أن درة المشروعات التنموية التي تتم في مصر، هو مدينة العلمين الجديدة، وهي مدينة عالمية جديدة تشمل إسكانا اجتماعيا وفاخرا ومشروعات سياحية وبحيرات كبيرة وأبراج ومدارس وجامعات وهي المكونات لمدينة عالمية، على مساحة 5 آلاف فدان.



وأكمل راضي، في حواره مع الإذاعة المصرية اليوم الخميس، أن دور المواطن المصري أساسي في مكافحة الإرهاب فهو يثبت إرادة الشعب في التصدي للإرهاب ذلك بالإضافة إلي الجهود السياسية إلا أن الدور الشعبي هو الأهم.

