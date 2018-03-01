» "المركزي" يوضح معلومة هامة بشأن أذون الخزانة

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون للخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الخميس.



وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 17.907 في المئة من 17.71 في المئة في المزاد المماثل السابق. وصعد العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 16.894 في المئة من 16.826 في المئة.

