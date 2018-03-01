  • الجمعة 02 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة

"سلامة" يكشف تداعيات واقعة فتاة الـ"بي بي سي"

السيسي والبشير

السودان تكشف تطورات جديدة في العلاقة مع مصر

راقصات

"التعليم" ترد على فضيحة راقصات "ليسيه الهرم"

ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

"الاستعلامات": سنطالب الـ"BBC" بهذا الأمر الهام

ابو الفتوح

الأحزاب «الثورية» ترفض عقد مؤتمر تضامني مع «أبوالفتوح»

صورة آرشيفية

«التسليم مقابل البنات».. حملة إخوانية للإفراج عن السجينات

فيديو.. زوجة عصام الحداد تكشف تفاصيل اعتقاله منذ 3 يوليو

تدهور الحالة الصحية لمساعد «مرسي» بمحبسه

صندوق النقد الدولي

4قرارات صعبة تنتظر المصريين للحصول على قرض«النقد»

صلاح ومدير اعماله

بدء مفاوضات ريال مدريد مع «صلاح»

الرئيس السيسي

هؤلاء المتهمون بـ «الخيانة» في تصريحات السيسي

"المركزي" يوضح معلومة هامة بشأن أذون الخزانة

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"أذون الخزانة".. جريمة مكتملة الأركان (2)

#

"أذون الخزانة" .. جريمة مكتملة الأركان (1)

#

"السيسي" يكشف معلومة هامة عن مركز شرق القناة

#

"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن ديون مصر

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون للخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الخميس.
وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 17.907 في المئة من 17.71 في المئة في المزاد المماثل السابق. وصعد العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 16.894 في المئة من 16.826 في المئة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كيف أضرت الحركات الإسلامية بالدين والسياسة معا (2/2)

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

نموذج مشرف للصدع بالحق في وجه النفاق والمنافقين

د. عبد الآخر حماد

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أوروبا تمهل "فيسبوك وجوجل وتويتر" 3 أشهر
» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» "المركزي" يوضح معلومة هامة بشأن أذون الخزانة
» أطباء مصريون ينجحون في علاج هذا المرض النادر
» رسالة هامة من "بن سلمان" للرئيس الفلسطيني
» عالم أزهري: يجوز وضع قيود على العمرة في هذه الحالة
» بالفيديو.. 2017 عام كشف الفضائح الجنسية
» أمريكا ترد على صاروخ «بوتين» النووي
» بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم بالمنيا
» حمزة: مستعد للتعاون مع الرئيس في هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية