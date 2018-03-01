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الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة

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الجامعات التركية تستقبل أوراق الأجانب الراغبين في الدراسة

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الجامعات التركية
الجامعات التركية

المصريون ـ متابعات

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أعلنت جامعة إسطنبول في تركيا عن تلقي أوراق الطلاب الأجانب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التركية للعام الدراسي 2018.
وقال البروفيسور رمضان يلدرم، المنسق العام لاختبارات القبول للقارة الإفريقية بجامعة اسطنبول، في تصريحات صحفية، إن بلاده تقدم منحة تعليمية للطلاب الأجانب في 94 مدينة في العالم.
وأوضح يلدرم أن "جامعة اسطنبول هي التي تنظم الاختبارات التي تقبل نتائجها أكثر من 100 جامعة في تركيا، وأن اختبارات القبول تجرى بـ 6 لغات مختلفة هي: التركية والعربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية".
وأشار أن آخر موعد لتلقي طلبات الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات التركية سيكون 23 مارس المقبل، وسيجرى اختبار القبول في جميع مراكز الامتحانات يوم 28 أبريل المقبل.
ويتم تلقي طلبات الطلاب الأجانب وفحصها على الرابط: http://yos.istanbul.edu.tr
والجامعات التركية أصبحت محط أنظار الطلاب الأجانب في العالم، حيث تضاعف عددهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، ليبلغ 110 آلاف طالب من مختلف دول العالم، خلال العام الدراسي 2016- 2017 .
وساهمت سياسة تركيا الداعمة للتعليم العالي، إلى جانب أنشطة التعريف والتعاون المشتركة للجامعات ومنظمات المجتمع المدني في زيادة عدد الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في مراحل الاجازة الجامعية، والماجستير، والدكتوراه، في مختلف الجامعات التركية.
وتحتل جامعات إسطنبول المركز الأول من بين الولايات التركية الأخرى التي يقصدها الطلاب الأجانب.

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