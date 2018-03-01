  • الجمعة 02 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة

"سلامة" يكشف تداعيات واقعة فتاة الـ"بي بي سي"

السيسي والبشير

السودان تكشف تطورات جديدة في العلاقة مع مصر

راقصات

"التعليم" ترد على فضيحة راقصات "ليسيه الهرم"

ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

"الاستعلامات": سنطالب الـ"BBC" بهذا الأمر الهام

ابو الفتوح

الأحزاب «الثورية» ترفض عقد مؤتمر تضامني مع «أبوالفتوح»

صورة آرشيفية

«التسليم مقابل البنات».. حملة إخوانية للإفراج عن السجينات

فيديو.. زوجة عصام الحداد تكشف تفاصيل اعتقاله منذ 3 يوليو

تدهور الحالة الصحية لمساعد «مرسي» بمحبسه

صندوق النقد الدولي

4قرارات صعبة تنتظر المصريين للحصول على قرض«النقد»

صلاح ومدير اعماله

بدء مفاوضات ريال مدريد مع «صلاح»

الرئيس السيسي

هؤلاء المتهمون بـ «الخيانة» في تصريحات السيسي

بالفيديو..

"التعليم" ترد على فضيحة راقصات "ليسيه الهرم"

آخر الأخبار

راقصات
راقصات

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أيمن نور: فضيحة مدوية عن مصطفى موسى

#

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل صديقهم المسن بالهرم

#

22 سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق الهرم

#

معاقبة أهالى المتسربين من التعليم

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التواصل مع إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسيتم إرسال لجنة للتحقيق، السبت المقبل، لمدرسة ليسيه الهرم بعد الاستعانة براقصات خلال حفل تكريم الأوائل، مؤكدا أنه سيتم تحويل المخطئ للشؤون القانونية.
من جانبها، صرحت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدير المديرية، بأنه سيكون هناك عقاب رادع لكن من ساهم في تنظيم هذا الحفل، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وقررت عزة شعبان، مدير المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبعاد مديرة مدرسة ليسيه الهرم وإحالتها للشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق معها بعد انتشار الفيديو.
وأضافت "شعبان" أنها قررت رفع نتيجة التحقيق للوزير الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وقررت تشكيل لجنة من الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة بالمدرسة يوم الأحد.
وشددت شعبان على أن الاستعانة براقصات داخل مدرسة أمر ينافي العرف والتقاليد والأساليب التربوية ويخالف قواعد وقوانين وزارة التربية والتعليم وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فورا عقب الانتهاء منها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كيف أضرت الحركات الإسلامية بالدين والسياسة معا (2/2)

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

نموذج مشرف للصدع بالحق في وجه النفاق والمنافقين

د. عبد الآخر حماد

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أوروبا تمهل "فيسبوك وجوجل وتويتر" 3 أشهر
» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» "المركزي" يوضح معلومة هامة بشأن أذون الخزانة
» أطباء مصريون ينجحون في علاج هذا المرض النادر
» رسالة هامة من "بن سلمان" للرئيس الفلسطيني
» عالم أزهري: يجوز وضع قيود على العمرة في هذه الحالة
» بالفيديو.. 2017 عام كشف الفضائح الجنسية
» أمريكا ترد على صاروخ «بوتين» النووي
» بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم بالمنيا
» حمزة: مستعد للتعاون مع الرئيس في هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية