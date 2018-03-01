"التعليم" ترد على فضيحة راقصات "ليسيه الهرم"

01 مارس 2018 - 11:58 م

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التواصل مع إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسيتم إرسال لجنة للتحقيق، السبت المقبل، لمدرسة ليسيه الهرم بعد الاستعانة براقصات خلال حفل تكريم الأوائل، مؤكدا أنه سيتم تحويل المخطئ للشؤون القانونية.

من جانبها، صرحت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدير المديرية، بأنه سيكون هناك عقاب رادع لكن من ساهم في تنظيم هذا الحفل، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".

وقررت عزة شعبان، مدير المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبعاد مديرة مدرسة ليسيه الهرم وإحالتها للشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق معها بعد انتشار الفيديو.

وأضافت "شعبان" أنها قررت رفع نتيجة التحقيق للوزير الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وقررت تشكيل لجنة من الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة بالمدرسة يوم الأحد.

وشددت شعبان على أن الاستعانة براقصات داخل مدرسة أمر ينافي العرف والتقاليد والأساليب التربوية ويخالف قواعد وقوانين وزارة التربية والتعليم وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فورا عقب الانتهاء منها.



