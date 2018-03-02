الجيش دمر 90% من مقدرات الإرهابيين في سيناء

02 مارس 2018 - 12:13 ص

صرح إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس اتحاد القبائل العربية، بأن القبائل العربية وأهل سيناء يتعاونون مع القوات المسلحة في عملية سيناء الشاملة 2018 .



وأوضح "رفيع"، خلال حواره ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن القوات المسلحة دمرت 90% من مقدرات الإرهابيين.

وأضاف "رفيع" أن القوات المسلحة تعمل باستراتيجية وتخطيط لتدمير مقدرات الإرهابيين، لافتا إلى أن منطقة سيناء كتاب مفتوح، وتحقق القوات المسلحة نجاحات على الأرض يوميا .