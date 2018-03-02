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الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة

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نائب رئيس مجلس القبائل العربية:

الجيش دمر 90% من مقدرات الإرهابيين في سيناء

الحياة السياسية

سيناء 2018
سيناء 2018

المصريون ـ متابعات

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صرح إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس اتحاد القبائل العربية، بأن القبائل العربية وأهل سيناء يتعاونون مع القوات المسلحة في عملية سيناء الشاملة 2018 .
وأوضح "رفيع"، خلال حواره ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن القوات المسلحة دمرت 90% من مقدرات الإرهابيين.
وأضاف "رفيع" أن القوات المسلحة تعمل باستراتيجية وتخطيط لتدمير مقدرات الإرهابيين، لافتا إلى أن منطقة سيناء كتاب مفتوح، وتحقق القوات المسلحة نجاحات على الأرض يوميا .
وتابع نائب رئيس مجلس اتحاد القبائل العربية أن تطهير منطقة جبل الحلال كانت بداية القضاء على الإرهاب بسيناء، مضيفًا أنه كانت هناك إرادة حقيقية لتطهير سيناء من الإرهاب والاهتمام بأبناء القبائل.

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