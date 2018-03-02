السودان تكشف تطورات جديدة في العلاقة مع مصر

02 مارس 2018 - 12:41 ص

قالت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، إن سلطات الخرطوم والقاهرة تبادلا تسليم 3 محتجزين لدى كل طرف.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، قريب الله الخضر، اطلعت عليه الأناضول.



وأوضح الخضر، أن عملية التسليم والتسلم تمت في وقت متزامن بمعبر "أشكيت _ قسطل" الحدودي بين البلدين.



ولم يشر البيان إلى وجود وسيط أشرف على العملية.



ولفت إلى أن "السلطات السودانية تسلمت المواطنين الثلاثة، الذين كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية منذ أغسطس/آب الماضي".



وأضاف أن السودانيين الذين تم تسليمهم "تم احتجازهم بعد أن ضلوا طريقهم شمال خط 22 إلى داخل الأراضي المصرية وبحوزتهم سيارة"، دون تفاصيل.



كما ذكر الخضر، أن "المصرين الثلاثة الذين تم تسليمهم، ضُبطوا داخل صحراء الولاية الشمالية (شمال) في يوليو/تموز الماضي، وبحوزتهم بعض المعدات (لم تسمها)".



وتتكرر حالات احتجاز مواطني الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى، نسبة لطول الحدود بينهما، ولنشاط التعدين (التنقيب عن الذهب بشكل بدائي وعشوائي) في مناطق شمالي السودان وجنوبي مصر.



ويبلغ طول الحدود حوالي 1273 كلم، حسب الخارجية السودانية.

