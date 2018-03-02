أمريكا: خطاب بوتين يؤكد هذا الأمر الخطير

02 مارس 2018 - 12:53 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤكد أن بلاده "تطور أسلحة مزعزعة للاستقرار، وهو ما يتعارض مع التزاماتها".



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة هيزير ناورت، في مؤتمر صحفي، أن "بوتين أكد ما كانت تعلمه الحكومة الأمريكية منذ زمن، إلاّ أن روسيا كانت تنفي ذلك، وهو قيامها بتطوير منظومات أسلحة مزعزعة للاستقرار لأكثر من 10 سنوات منتهكة بشكل مباشر التزاماتها الدولية".



ووصفت الخارجية الأمريكية التسجيل المصور الذي أظهر توجيه هجوم نحو الولايات المتحدة خلال كلمة بوتين بأنه "عمل غير مسؤول".



وفي الرسالة السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، قال بوتين اليوم إن بلاده "بدأت بتطوير أسلحة استراتيجية لا تتبع مسارا باليستيا، ولايمكن للدروع الصاروخية اعتراضها".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن ما جاء في خطاب بوتين، بشأن الأسلحة النووية، لم يكن مفاجئا بالنسبة لها.

