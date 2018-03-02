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الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة

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مانشستر سيتي يكرر انتصاره على أرسنال

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بالصور.. مانشستر سيتي يسحق بازل بثلاثيه في دور الثمانية الأوروبي
بالصور.. مانشستر سيتي يسحق بازل بثلاثيه في دور الثمانية الأوروبي

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 واصل فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس، انتصاراته وتغريده على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج)، والاقتراب خطوات من التتويج باللقب المحلي.
وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.
أربك السيتي حسابات أرسنال بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا.
وفي الوقت الذي حاول فيه أرسنال إعادة ترتيب أوراقه، أضاف الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الألماني ليروي سانيه الهدف الثالث في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، بحث أرسنال عن فرصة تقليص النتيجة، وأهدر الغابوني بيير أوباميانغ ركلة جزاء في الدقيقة 53.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا بالثلاث نقاط.
بذلك، كرر السيتي تفوقه على أرسنال بالنتيجة ذاتها بعدما تغلب عليه الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس. 

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