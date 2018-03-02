لاس بالماس يحرج برشلونة وينتزع نقطة في "الليجا"

02 مارس 2018 - 01:05 ص

سقط فريق برشلونة، مساء الخميس، في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه لاس بالماس بهدف لكل منهما في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



تبادل الطرفان الهجمات منذ أول دقيقة، وتمكن الفريق الكتالوني من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة.



بهذا الهدف، يكون ميسي قد تمكن من التسجيل في 36 ملعبًا خلال مشواره مع برشلونة.



وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو برشلونة عن تسجيل هدف ثانٍ، كثف لاعبو لاس بالماس من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل مستغلين عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.



وجاءت الصدمة للاعبي برشلونة في الدقيقة 48 عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للاس بالماس نفذها الأرجنتيني جوناثان كاييري في الشباك محرزًا التعادل.



وتعد هذه الركلة الأولى ضد الفريق الكتالوني منذ مباراة سيلتا فيغو في فبراير/ شباط 2016، وتحديدًا بعد مرور 79 جولة من الدوري المحلي.



ولم يتمكن لاعبو برشلونة في الدقائق المتبقية من اللقاء من إضافة الهدف الثاني والخروج بالثلاث نقاط، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

